В Петербурге попросили ввести запрет на движение электросамокатов

Санкт-Петербург, 4 июня. В аппарат вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева поступило обращение, в котором предложено рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение на электросамокатах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам во всем городе. Автором инициативы является депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

«Электросамокат развивает значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Накануне сотрудники СК после того, как 2 июня в Санкт-Петербурге самокатчики сбили троих детей, провели обыски в кикшеринговых компаниях», — следует из текста поступившего в администрацию губернатора обращения.

По словам депутата, многие электросамокаты по факту относятся к категории транспортных средств L (до 4 киловатт), для управления необходимо наличие специальных прав категории М. За отсутствие прав водителю электросамоката с такой мощностью предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а за отсутствие мотошлема — 1 тыс. рублей.

В последний месяц участились случаи наездов пользователей электросамокатов на пешеходов. Количество пострадавших в таких столкновениях детей скоро сравняется с количеством детей, пострадавших в ДТП. Ситуация требует незамедлительного принятия мер по ограничению использования электросамокатов.

Обращение депутата Цивилева более чем своевременно, тем более что в России уже есть практика наказания лихачей на электросамокатах. В Калининграде, например, водителя электросамоката арестовали на трое суток за езду на нем без водительского удостоверения категории М. Ранее 31-летний калининградец был лишен прав за отказ от освидетельствования. На этот раз на него составили два протокола — за управление транспортом водителем, лишенным права управления, а также за то, что он ехал без шлема.

Радикальные меры ранее имели место быть и на юге России. Глава Анапы Василий Швец запретил движение электросамокатов по главной прогулочной зоне курорта. Градоначальник считает, что набережная не может превращаться в проезжую часть — даже для двухколесного транспорта. В первую очередь это вопрос безопасности, считает Швец.