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04 июня 20:03
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новостей
20:02
Общество
Скульптор дал неожиданное объяснение «уродскому» памятнику Галине Волчек
20:02
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
20:02
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Общество
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В Петербурге попросили ввести запрет на движение электросамокатов

Общество
В Петербурге попросили ввести запрет на движение электросамокатов
pixabay.com  / 

Санкт-Петербург, 4 июня. В аппарат вице-губернатора Петербурга Валерия Пикалева поступило обращение, в котором предложено рассмотреть возможность введения ограничений на передвижение на электросамокатах по тротуарам, пешеходным дорожкам и пешеходным зонам во всем городе. Автором инициативы является депутат Законодательного собрания Алексей Цивилев.

«Электросамокат развивает значительную скорость, что при ограниченной маневренности создает высокую вероятность потери управления. При этом многие пользователи электросамокатов ездят по тротуару, не используют защитную экипировку, чем подвергают свою жизнь и жизнь окружающих опасности. Накануне сотрудники СК после того, как 2 июня в Санкт-Петербурге самокатчики сбили троих детей, провели обыски в кикшеринговых компаниях», — следует из текста поступившего в администрацию губернатора обращения.

По словам депутата, многие электросамокаты по факту относятся к категории транспортных средств L (до 4 киловатт), для управления необходимо наличие специальных прав категории М. За отсутствие прав водителю электросамоката с такой мощностью предусмотрен штраф от 5 до 15 тыс. рублей, а за отсутствие мотошлема — 1 тыс. рублей.

В последний месяц участились случаи наездов пользователей электросамокатов на пешеходов. Количество пострадавших в таких столкновениях детей скоро сравняется с количеством детей, пострадавших в ДТП. Ситуация требует незамедлительного принятия мер по ограничению использования электросамокатов.

Обращение депутата Цивилева более чем своевременно, тем более что в России уже есть практика наказания лихачей на электросамокатах. В Калининграде, например, водителя электросамоката арестовали на трое суток за езду на нем без водительского удостоверения категории М. Ранее 31-летний калининградец был лишен прав за отказ от освидетельствования. На этот раз на него составили два протокола — за управление транспортом водителем, лишенным права управления, а также за то, что он ехал без шлема.

Радикальные меры ранее имели место быть и на юге России. Глава Анапы Василий Швец запретил движение электросамокатов по главной прогулочной зоне курорта. Градоначальник считает, что набережная не может превращаться в проезжую часть — даже для двухколесного транспорта. В первую очередь это вопрос безопасности, считает Швец.

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Все новости / Общество / В Петербурге попросили ввести запрет на движение электросамокатов
безопасность ограничение движения электросамокаты
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