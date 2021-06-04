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04 июня 20:03
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
20:02
Общество
Скульптор дал неожиданное объяснение «уродскому» памятнику Галине Волчек
20:02
Политика
Facebook рассказал о сроке блокировки страницы Трампа в соцсети
20:02
Спорт
Гран-при «Формулы-1» в Сингапуре отменено в 2021 году
20:00
Общество
Михаил Цивин обратился в суд с иском о защите чести и достоинства
19:59
Шоу-бизнес
Дима Билан раскрыл подробности съемок эротических сцен для клипа
19:58
Шоу-бизнес
Корчевников вспомнил трогательную встречу с бывшей возлюбленной
19:57
Спорт
Яну Сизикову отпустили из-под стражи на время следствия
19:57
Общество
Онищенко рассказал, при каких условиях возможна платная вакцинация иностранцев в РФ
19:56
Армия
Публицист Анпилогов: в США нашли способ заработать на «русских» НЛО
19:55
Происшествия
Бастрыкин поручил освободить полицейского, убившего выстрелом нарушителя в Новосибирске
19:55
ЦАР
Глава СОМБ высмеял рецензию RFI на художественный фильм «Турист» о событиях в ЦАР
19:54
Спорт
Каменских считает неправильную тактику причиной проигрыша российских хоккеистов
19:52
Политика
Венгрия поманила Украину обменом «интеграциями»
19:52
Армия
Свыше 180 новобранцев призваны в спортивные роты ЦСКА
19:47
Общество
В подмосковном «Лагере настоящих героев» прошло открытие пятой смены для школьников
19:43
Политика
Зюганов предложил необычную замену новогодним праздникам
19:42
Общество
Журналисты заподозрили оператора «Навальный Live» в интимной связи с Соболь
19:38
Шоу-бизнес
Звезда «Пищеблока» Даниил Вершинин рассказал о трудностях на съемках сериала
19:37
ФАН-ТВ
Владимир Путин выступил на ПМЭФ-2021. События дня
19:36
Общество
Соловьев и Серуканов пристыдили журналиста «Эха Москвы» за восхищение Гудковым
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Глава «Мегалайна» рассказал, как благоустройство «Горской» повлияет на бизнес и туризм

Политика
Глава «Мегалайна» рассказал, как благоустройство «Горской» повлияет на бизнес и туризм
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал о планах по благоустройству промзоны «Горская».

Администрация Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение по реализации проекта «Горская». Корупятник заявил, что благоустройство заброшенной территории положительно повлияет на бизнес и поможет развитию внутреннего туризма.

«Территория примыкает к большой зеленой зоне — лесопарку «Лисий Нос». При разработке концепции мы учли необходимость сохранения природной составляющей», — рассказал Корупятник.

Согласно проекту, будет реализовано шесть объектов: портовая набережная, музей дамбы, парк инноваций, морской кластер, пешеходный маршрут вдоль бывшей железной дороги, а также объекты инфраструктуры для бизнеса.

«Ядром развития парка станет территория, примыкающая к сохраняемой природной зоне лесопарка «Лисий Нос», где появятся новые прогулочные маршруты и эко-тропы», — отметил глава «Мегалайна».

Также на «Горской» создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) нового типа. Его проект предусматривает строительство 61-го хаба.

Ранее депутат ЗакСа Константин Чебыкин рассказал о плюсах реализации проекта «Горская». По его мнению, эта инициатива может стать отправной точкой в развитии территорий.

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Все новости / Политика / Глава «Мегалайна» рассказал, как благоустройство «Горской» повлияет на бизнес и туризм
россия петербург горская мегалайн
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