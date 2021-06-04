Глава «Мегалайна» рассказал, как благоустройство «Горской» повлияет на бизнес и туризм

Санкт-Петербург, 4 июня. Директор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник рассказал о планах по благоустройству промзоны «Горская».

Администрация Санкт-Петербурга и компания «Мегалайн» подписали соглашение по реализации проекта «Горская». Корупятник заявил, что благоустройство заброшенной территории положительно повлияет на бизнес и поможет развитию внутреннего туризма.

«Территория примыкает к большой зеленой зоне — лесопарку «Лисий Нос». При разработке концепции мы учли необходимость сохранения природной составляющей», — рассказал Корупятник.

Согласно проекту, будет реализовано шесть объектов: портовая набережная, музей дамбы, парк инноваций, морской кластер, пешеходный маршрут вдоль бывшей железной дороги, а также объекты инфраструктуры для бизнеса.

«Ядром развития парка станет территория, примыкающая к сохраняемой природной зоне лесопарка «Лисий Нос», где появятся новые прогулочные маршруты и эко-тропы», — отметил глава «Мегалайна».

Также на «Горской» создадут транспортно-пересадочный узел (ТПУ) нового типа. Его проект предусматривает строительство 61-го хаба.

Ранее депутат ЗакСа Константин Чебыкин рассказал о плюсах реализации проекта «Горская». По его мнению, эта инициатива может стать отправной точкой в развитии территорий.