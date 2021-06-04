Петербург после реновации «Горской» получит новый культурный и досуговый центр

Санкт-Петербург, 4 июня. Промзона «Горская» в Петербурге после реновации сможет претендовать на звание одного из самых привлекательных мест для туризма и бизнеса, заявил экономист Александр Ходачек.

По его словам, строительная площадка комплекса защитных сооружений в Северной столице давно нуждалась в модернизации. Он отметил, что «Горская» после подписания соглашения между компанией «Мегалайн» и властями города о реализации двух масштабных инвестиционных проектов сможет стать одним из деловых и культурных центров Петербурга, передает «ПолитРоссия».

«Город получит новую точку притяжения как для туристов, так и для горожан и жителей близлежащих населенных пунктов, новый деловой, туристический, досуговый и культурный центр», — заявил Ходачек.

Член президентского экспертного совета по экономическому развитию подчеркнул, что этот проект даст городу новый импульс в развитии и сделает его еще более комфортным для жизни.

Помимо проекта по реновации, в Петербурге будет построен транспортно-пересадочный узел (ТПУ), который будет выполнять сразу несколько функций: транспортную, деловую, гостиничную и общественную.

Ранее доцент ИТМО Александра Ненько объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская».