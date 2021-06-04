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новостей
18:31
Политика
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
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«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
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В «Мегалайне» рассказали о подготовке к работам по редевелопменту «Горской»

Общество
В «Мегалайне» рассказали о подготовке к работам по редевелопменту «Горской»
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 4 июня. Работы по редевелопменту промзоны «Горская» могут начаться в 2022 или 2023 году, заявил гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Он сообщил, что соответствующее соглашение между городскими властями и компанией было подписано 4 июня. По его словам, «Мегалайн» и правительство города примут все необходимые меры для того, чтобы не позднее 2023 года начались работы по реновации, передают «Невские новости».

Корупятник отметил, что на текущем этапе необходимо урегулировать все правовые вопросы и получить одобрение профильных федеральных ведомств.

«Мы не ожидаем особых проблем там. Я уверен, что через год мы приступим к делам на месте», — рассказал он.

Подчеркивается, что реализация данного проекта позволит завершить создание морского фасада на севере Петербурга. Корупятник напомнил, что согласно плану на месте промзоны должны быть возведены парк инноваций, морской кластер и многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Ранее основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров дал свою оценку проекту реновации территории на Финском заливе. По его словам, подобные изменения делаются во благо города и его жителей.

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Все новости / Общество / В «Мегалайне» рассказали о подготовке к работам по редевелопменту «Горской»
петербург реновация горская
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