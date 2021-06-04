В «Мегалайне» рассказали о подготовке к работам по редевелопменту «Горской»

Санкт-Петербург, 4 июня. Работы по редевелопменту промзоны «Горская» могут начаться в 2022 или 2023 году, заявил гендиректор компании «Мегалайн» Геннадий Корупятник.

Он сообщил, что соответствующее соглашение между городскими властями и компанией было подписано 4 июня. По его словам, «Мегалайн» и правительство города примут все необходимые меры для того, чтобы не позднее 2023 года начались работы по реновации, передают «Невские новости».

Корупятник отметил, что на текущем этапе необходимо урегулировать все правовые вопросы и получить одобрение профильных федеральных ведомств.

«Мы не ожидаем особых проблем там. Я уверен, что через год мы приступим к делам на месте», — рассказал он.

Подчеркивается, что реализация данного проекта позволит завершить создание морского фасада на севере Петербурга. Корупятник напомнил, что согласно плану на месте промзоны должны быть возведены парк инноваций, морской кластер и многофункциональные объекты инфраструктуры для бизнеса.

Ранее основатель и руководитель Просветительского центра патриотического воспитания «Ленинградский доброволец» Герман Владимиров дал свою оценку проекту реновации территории на Финском заливе. По его словам, подобные изменения делаются во благо города и его жителей.