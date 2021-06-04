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новостей
18:31
СНБО Украины: более 30 «воров в законе» покинули страну из-за санкций
18:31
Общество
Граждан Японии будут прививать от коронавируса в Хабаровском крае
18:30
Общество
Кировская область проведет фестиваль «ФормАрт»
18:29
Политика
Новые инвестпроекты «Мегалайна» изменят внешний облик Петербурга
18:28
Спорт
Сизиковой может грозить до десяти лет заключения за спортивную коррупцию
18:27
Общество
Зампред ЗакСа Петербурга Дроздов оценил перспективы "Горской" для туризма
18:25
Армия
В Норвегии рассказали, какой сигнал немецкая разведка послала России в море
18:21
Наука
Находка ученых из Испании позволила раскрыть тайну одомашнивания коров
18:20
Общество
В Москве могут ввести программу поощрения для привитых горожан
18:19
Экономика
Путин считает, что металлургам не стоит обижаться на заявления Белоусова
18:16
Политика
Генсек НАТО заявил о необходимости выстроить лучшие отношения с Москвой
18:15
Общество
Спящую многодетную семью спасла бригада скорой на пожаре под Новосибирском
18:14
Общество
Магнетическая актриса: яркие кинообразы Анджелины Джоли
18:10
Политика
Захарова назвала долгожданной новостью завершение строительства первой нитки «СП-2»
18:09
Общество
Вильфанд назвал дату открытия купального сезона в Подмосковье
18:08
Общество
Депутат Госдумы нашел связь между праздниками и безработицей в России
18:02
Общество
Доцент ИТМО объяснила, почему Петербургу необходим новый проект «Горская»
18:01
Происшествия
Автовладельцы из Оренбурга отсудили у мэрии 90 млн за разбитые дороги
18:00
США
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Подкасты
«ФАН повсюду»: что происходит в Нагорном Карабахе
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«МегаФон» усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленинградской области

Общество
«МегаФон» усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленинградской области
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 4 июня. «МегаФон» и правительство Ленинградской области договорились о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Сотрудничество будет направлено на модернизацию существующих и строительство новых сетей связи в регионе, в том числе для реализации крупномасштабных социальных и спортивных мероприятий.

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных деревнях области», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение выведет партнерские отношения на новый уровень при создании цифровой среды, повышении качества услуг связи в регионе. Еще одно направление взаимодействия «МегаФона» и правительства Ленинградской области, закрепленное в документе, — создание на территории субъекта РФ инфраструктуры связи, стадионов, а также тренировочных баз для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу этого года.

««МегаФон» обладает уникальной экспертизой и компетенциями в реализации высокотехнологичных проектов. Мы уже проделали большую работу по развитию сетей четвертого поколения в Ленинградской области, чтобы даже в самых отдаленных районах надежно работала не только мобильная связь, но и скоростной интернет. Уверен, эффективное сотрудничество с властью региона послужит основой для новых проектов, повышающих доступность телеком-услуг для бизнеса и абонентов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Так, в 2020 году компания провела масштабную LTE-модернизацию инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе. Всего за прошедший год оператор запустил более 1 250 базовых станций LTE. Примерно 40% из них — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Реализованы технологии VoLTE, которые позволяют звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Кроме того, внедрены и технологии VoWi-Fi: с их помощью абонент может звонить и принимать вызовы в помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-соединением. Также построено около 100 новых базовых станций на скоростной трассе М-11, часть которой проходит по территории Ленинградской области.

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Все новости / Общество / «МегаФон» усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленинградской области
дрозденко мегафон ленинградская область
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