«МегаФон» усовершенствует цифровую инфраструктуру в Ленинградской области

Санкт-Петербург, 4 июня. «МегаФон» и правительство Ленинградской области договорились о развитии телекоммуникационной инфраструктуры региона.

Сотрудничество будет направлено на модернизацию существующих и строительство новых сетей связи в регионе, в том числе для реализации крупномасштабных социальных и спортивных мероприятий.

Соглашение подписали генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян и губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в ходе Петербургского международного экономического форума.

«Качественная связь, скоростной интернет, доступность онлайн-сервисов — это то, что востребовано и жителями, и предприятиями региона. Рассчитываю, что наше взаимодействие позволит не только реализовать крупные высокотехнологичные проекты, но и повысит стабильность и доступность связи в отдаленных деревнях области», — подчеркнул губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

Соглашение выведет партнерские отношения на новый уровень при создании цифровой среды, повышении качества услуг связи в регионе. Еще одно направление взаимодействия «МегаФона» и правительства Ленинградской области, закрепленное в документе, — создание на территории субъекта РФ инфраструктуры связи, стадионов, а также тренировочных баз для организации и проведения соревнований в сфере компьютерного спорта. Детальный план мероприятий до 2023 года стороны намерены разработать к концу этого года.

««МегаФон» обладает уникальной экспертизой и компетенциями в реализации высокотехнологичных проектов. Мы уже проделали большую работу по развитию сетей четвертого поколения в Ленинградской области, чтобы даже в самых отдаленных районах надежно работала не только мобильная связь, но и скоростной интернет. Уверен, эффективное сотрудничество с властью региона послужит основой для новых проектов, повышающих доступность телеком-услуг для бизнеса и абонентов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Геворк Вермишян.

Так, в 2020 году компания провела масштабную LTE-модернизацию инфраструктуры в Северо-Западном федеральном округе. Всего за прошедший год оператор запустил более 1 250 базовых станций LTE. Примерно 40% из них — в Санкт-Петербурге и Ленинградской области. Реализованы технологии VoLTE, которые позволяют звонить и принимать вызовы, не покидая сети 4G/LTE. Кроме того, внедрены и технологии VoWi-Fi: с их помощью абонент может звонить и принимать вызовы в помещениях со слабым сигналом сотовой сети, но устойчивым Wi-Fi-соединением. Также построено около 100 новых базовых станций на скоростной трассе М-11, часть которой проходит по территории Ленинградской области.