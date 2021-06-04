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04 июня 17:01
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новостей
17:00
Политика
Путин выразил надежду на окончание ситуации с санкциями
17:00
Политика
Эксперт Марков объяснил, как Лукашенко заслужил уважение Протасевича
16:59
Экономика
Предприниматель Дерипаска считает, что в России наступили хорошие времена
16:59
Общество
Путин заявил, что в России не будет принудительной вакцинации населения от COVID-19
16:58
Общество
Компанию «Почта России» ждут серьезные преобразования
16:57
Общество
Работница Пенсионного фонда в Дагестане за взятки оформила пенсии 32 гражданам
16:56
Политика
Путин сожалеет, что многие россияне игнорируют противоэпидемические меры
16:56
Шоу-бизнес
Буланова назвала Шнурова «профессиональным пиарщиком»
16:56
Общество
Поэтесса Заренкова рассказала, какие стихи написала про коронавирус
16:55
Общество
Канцлер Австрии уверен в положительном решении ЕМА по «Спутнику V»
16:53
Наука
Внутреннее ядро Земли может оказаться кривым
16:53
Политика
Путин назвал темы обсуждения на предстоящем саммите с Байденом
16:51
Общество
Путин заявил, что конкуренты дискредитируют российские вакцины в борьбе за деньгами
16:51
Происшествия
В Калининграде водителя электросамоката арестовали на трое суток
16:51
Общество
Первую в мире трансграничную пассажирскую канатную дорогу построят на Дальнем Востоке
16:51
Общество
ЕС ввел официальный запрет на полеты в своем воздушном пространстве для Белоруссии
16:47
Экономика
Путин сообщил о профиците российского бюджета в 2021 году
16:46
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16:46
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Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
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Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России

  /   Обновлено: 04 июня 2021 16:50
Общество
Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России
Федеральное агентство новостей  /  Елизавета Мурашева

Санкт-Петербург, 4 июня. Госдума предложит кабмину законопроект, согласно которому охраной школ будут заниматься сотрудники Росгвардии. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин прокомментировал эту идею.

Инициатором выступил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Данная поправка необходима, чтобы избежать случаев нападений на образовательные учреждения в стране.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин в рамках проекта Федерального агентства новостей «Слово против слова» отметил, что в данном случае необходимо поинтересоваться у Росгвардии, как в ведомстве относятся к инициативе. Эта тема стала особенно актуальной после недавних трагических событий в Казани, где от рук 19-летнего Ильназа Галявиева погибли ученики и учителя гимназии №175.

«Нужно услышать их мнение, готовы ли они взять под охрану? Бесплатная охрана школ это правильно, получается, что в разных регионах разный подход: где-то субсидируется охрана из городского или регионального бюджета. Однако мы видим, что в других городах этого не происходит. Профессиональное сообщество должно оценить, насколько Росгвардия к этому готова», — отметил петербургский депутат.

Общественно-политические дебаты «Слово против слова» проходят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» между главным редактором журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаилом Дегтяревым и депутатом ЗакСа Константином Чебыкиным.

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росгвардия школы слово против слова константин чебыкин
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