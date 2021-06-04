Депутат ЗакСа Чебыкин оценил идею о бесплатной охране школ в России

Санкт-Петербург, 4 июня. Госдума предложит кабмину законопроект, согласно которому охраной школ будут заниматься сотрудники Росгвардии. Депутат ЗакСа Константин Чебыкин прокомментировал эту идею.

Инициатором выступил член комитета Государственной думы по труду, социальной политике и делам ветеранов Олег Шеин. Данная поправка необходима, чтобы избежать случаев нападений на образовательные учреждения в стране.

Депутат Законодательного собрания Петербурга Константин Чебыкин в рамках проекта Федерального агентства новостей «Слово против слова» отметил, что в данном случае необходимо поинтересоваться у Росгвардии, как в ведомстве относятся к инициативе. Эта тема стала особенно актуальной после недавних трагических событий в Казани, где от рук 19-летнего Ильназа Галявиева погибли ученики и учителя гимназии №175.

«Нужно услышать их мнение, готовы ли они взять под охрану? Бесплатная охрана школ это правильно, получается, что в разных регионах разный подход: где-то субсидируется охрана из городского или регионального бюджета. Однако мы видим, что в других городах этого не происходит. Профессиональное сообщество должно оценить, насколько Росгвардия к этому готова», — отметил петербургский депутат.

Общественно-политические дебаты «Слово против слова» проходят в пресс-центре Медиагруппы «Патриот» между главным редактором журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаилом Дегтяревым и депутатом ЗакСа Константином Чебыкиным.