Участники дебатов в «Патриоте» обсудили запрет компьютерных игр

Санкт-Петербург, 4 июня. Спикеры в студии проекта ФАН «От слова к слову» подняли резонансный вопрос о запрете компьютерных игр. Дискуссия шла в рамках обсуждения поправок к закону «Об оружии».

Для дебатов в пресс-центр Медиагруппы «Патриот» прибыли главный редактор журнала «КАЛАШНИКОВ. Оружие, боеприпасы, снаряжение» Михаил Дегтярев и депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга Константин Чебыкин.

Так, главред Дегтярев заявил о необходимости запретить компьютерные игры в связи с тем, что, по его мнению, они разрушают человеческую психику. Его оппонент, народный избранник ЗакСа Константин Чебыкин, придерживается иной точки зрения.

«Все нельзя закрывать, но по ряду компьютерных игр должно быть заключение психолога», — уверен депутат.

По словам Чебыкина, некоторым в такие развлечения действительно играть нельзя, поскольку они ломают психику. Это может представлять особенную опасность для несовершеннолетних игроков.