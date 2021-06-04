В Петербурге могут запретить электросамокаты после страшных ДТП с детьми

Неадекватные водители и ДТП с детьми разрушают рынок кикшеринга. В Петербурге, да и по всей России набирает обороты скандал с арендой электросамокатов после серии ДТП, в которых серьезно пострадали дети. СК региона сообщил о возбуждении серии уголовных дел по факту причинения вреда здоровью детей, которые пострадали от действий водителей электросамокатов. Расследованием занялись следователи по особо важным делам. Так, например, в Московском районе 2 июня мужчина 1998 года рождения, управляя арендованным электросамокатом, совершил наезд на четырехлетнего мальчика, ребенок был госпитализирован.

Кроме того, оперативники УМВД по Невскому району сегодня ночью задержали Вадима Бушуева 1985 года рождения. По данным источника ФАН в правоохранительных органах, именно он днем 2 июня на электросамокате врезался в пятилетнюю девочку. Ребенок был сбит на Искровском проспекте в Невском районе города.

Сразу после столкновения ребенок отлетел в сторону и сильно ударился головой об асфальт. Водитель электросамоката, 36-летний Вадим, вместо того, чтобы оказать помощь, скрылся с места аварии. А после этого утопил транспортное средство в Неве. По данным источника ФАН, подозреваемого поймали ночью 4 июня, оказалось, что его разыскивают по 228 статье о незаконном обороте наркотиков. В ходе неотложного обыска в его квартире нашли запрещенные вещества.

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

sledcom.ru / Следственный комитет Российской Федерации

«Следователем были изъяты три пакета с растительным веществом, коробка с порошкообразным веществом белого цвета, 26 прозрачных полиэтиленовых пакета для фасовки наркотиков и весы», — сообщил корреспонденту ФАН источник в силовых кругах.

Сбитая задержанным наркоманом девочка сейчас находится в реанимации детской городской больницы. Туда ее доставили в критическом состоянии с закрытой черепно-мозговой травмой, переломом костей головы и множественными ушибами. По некоторым данным, Вадим Бушуев использовал электросамокат, чтобы быстрее развозить наркотики по Петербургу.

Вместе с тем, как ранее сообщал ФАН, доходы сервисов по кикшерингу год от года растут. Число пользователей электросамокатов — тоже. По данным представителя одной из таких компаний, только у них в 2020 году прирост клиентов составил более 1000% по отношению к 2019 году.

Федеральное агентство новостей / Степан Яцко

В интервью ФАН депутат ЗакСа Алексей Цивилев, который уже несколько лет пытается регламентировать движение электросамокатов по городу, заявил, что запретить его необходимо прямо сейчас, чтобы спасти человеческие и детские жизни. Ждать больше нет времени, заявил парламентарий, ссылаясь на ужасающую статистику по числу аварий с участием электросамокатов и количеству пострадавших.

«Электросамокаты стали опаснее, чем автомобили. В первую очередь город должен определить зоны, где они могут ездить: парки, дороги и так далее. В целом, сейчас необходимо ввести мораторий на использование электросамокатов, страдает самая уязвимая категория — дети и подростки, об этом говорит статистика. Сколько еще должно быть случаев с авариями, чтобы мы принимали меры? Мне даже не очень интересно, привлекут ли какого-то конкретного человека к ответственности после таких ДТП. Понятно, что привлекут, но важно другое — сохранить жизни пешеходам, детям, которые ничего не нарушают, а просто находятся на тротуарах и оказываются пострадавшими. Электросамокаты необходимо убрать, их быть не должно на тротуарах», — пояснил корреспонденту ФАН депутат Алексей Цивилев.

Цивилев заявил, что в ближайшее время обратится с запросом к вице-губернатору Валерию Пикалеву и попросит о тотальном запрете движения электросамокатов по тротуарам.

«Запрет необходим сейчас в связи со статистикой. Мы выиграем время и сможем сохранить жизни и здоровье детей и подростков. Эта мера необходима до того момента, пока не будут приняты федеральные правила в части ПДД, касающихся электросамокатов», — подчеркнул парламентарий.

В мае глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил губернатору Александру Беглову проработать этот вопрос. Руководитель СК считает, что надо подготовить рекомендации о действенных мерах для снижения уровня травматизма и ДТП с участием электросамокатов и передать их Беглову. Об этом сообщалось на сайте СК РФ после того, как на Невском проспекте лихачи на арендованной технике сбили прохожего, а после еще и избили его.

«В настоящее время в законодательстве РФ отсутствуют как нормы, регулирующие вождение электросамоката, так и правила эксплуатации, ответственность за нарушения и причиненный вред здоровью пешеходов. Подобные пробелы приводят к созданию опасных ситуаций на дорогах с участием электросамокатов и, как следствие, к ежедневным травмированиям и часто — безнаказанности тех, кто практикует такое агрессивное вождение», — сообщали в пресс-службе СК России.

Для рассмотрения вопроса об устранении имеющихся пробелов в законодательстве Александр Бастрыкин также поручил направить в Правительство России предложения о необходимости регламентации правил вождения электросамоката и определении ответственности за случаи нарушения его эксплуатации.