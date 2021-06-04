Капитана полиции и многодетную мать нашли мертвой в собственной квартире в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Тело капитана полиции, которая работала в Кировском УМВД, нашли в Шушарах. Обстоятельства случившегося выясняются.

Труп женщины обнаружили в ее квартире на Новгородском проспекте, 10. Страшную находку сделал сожитель погибшей. Рядом с ее телом лежали курительные трубки и порошкообразное вещество.

У скончавшейся женщины остались трое детей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося. По факту гибели сотрудника полиции проводится проверка.

Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти, сообщал ФАН. Труп нашли на Ленинградском шоссе.