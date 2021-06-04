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04 июня 13:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
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Капитана полиции и многодетную мать нашли мертвой в собственной квартире в Петербурге

Происшествия
Капитана полиции и многодетную мать нашли мертвой в собственной квартире в Петербурге
Федеральное агентство новостей  /  Степан Яцко

Санкт-Петербург, 4 июня. Тело капитана полиции, которая работала в Кировском УМВД, нашли в Шушарах. Обстоятельства случившегося выясняются.

Труп женщины обнаружили в ее квартире на Новгородском проспекте, 10. Страшную находку сделал сожитель погибшей. Рядом с ее телом лежали курительные трубки и порошкообразное вещество.

У скончавшейся женщины остались трое детей. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства и причины случившегося. По факту гибели сотрудника полиции проводится проверка.

Мертвую женщину обнаружили на детской площадке в Ленобласти, сообщал ФАН. Труп нашли на Ленинградском шоссе.

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Все новости / Происшествия / Капитана полиции и многодетную мать нашли мертвой в собственной квартире в Петербурге
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