Правоохранители задержали петербуржца, ограбившего пенсионерку на 600 тыс. рублей

Санкт-Петербург, 4 июня. К сотрудникам полиции Северной столицы обратилась пожилая женщина. Она пожаловалась на собственного внука, который украл у нее 600 тыс. рублей.

Инцидент произошел в квартире заявительницы на Октябрьской набережной, сообщил источник ФАН. По предварительной информации, внук потерпевшей взломал замок ее комнаты и тайно похитил денежные средства, а также драгоценности. После кражи он скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника и предъявили ему обвинения. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» попавшего в ДТП сына, сообщал ФАН. Злоумышленник позвонил 84-летней женщине и заявил, что ее родственнику срочно требуется помощь.