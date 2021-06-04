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04 июня 13:59
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
13:58
Политика
Дмитрий Песков рассказал, что мешает развитию России
13:57
Происшествия
Массовое ДТП заблокировало движение на мосту Лужники в Москве
13:57
Политика
Кремль ответил ФБР на слова о российских хакерах
13:56
Ливия
Визит премьера Испании и продление оружейного эмбарго — что произошло в Ливии 3 июня
13:55
Экономика
Кудрин оценил шансы бюджетной системы РФ выдержать возможный кризис
13:55
Экономика
Экономист Колташов оценил перспективы отказа России от доллара
13:54
Политика
Песков: у России нет враждебности к Эстонии
13:54
Общество
Сибирячка выставила свою девственность на продажу за 20 тысяч долларов
13:54
Происшествия
В Ялте суд заключил под стражу обвиняемого в превышении полномочий чиновника
13:54
Общество
Власти Дагестана снесут часть долгостроев
13:52
Общество
Совместная победа: как Роспотребнадзор приложил руку к созданию «ЭпиВакКороны»
13:48
Политика
Эффективность «Спутника V» против индийского штамма коронавируса проверили в России
13:47
Общество
Чернышенко объяснил важность цифровизации на примере ситуации с пандемией
13:46
Общество
Глава Роспотребнадзора заявила, что «Санитарный щит» должен быть комфортным для людей
13:46
Ближний Восток
В Дубае все чаще встречаются самые ядовитые в мире пауки
13:46
Ближний Восток
Поставки оружия боевикам и убийства журналистов: мафиози Пекер продолжает разоблачать политиков Турции
13:41
Общество
«Государство» обыграло «Бизнес» в товарищеском баскетбольном матче на ПМЭФ
13:41
ФАН-ТВ
ФАН поздравляет Алексея Навального с Днем рождения!
13:41
Политика
В США рассказали, какое оружие отобьет у Украины желание воевать с Россией
13:40
Экономика
Чернышенко оценил популярность туристического кешбэка в России
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Правоохранители задержали петербуржца, ограбившего пенсионерку на 600 тыс. рублей

Происшествия
Правоохранители задержали петербуржца, ограбившего пенсионерку на 600 тыс. рублей
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. К сотрудникам полиции Северной столицы обратилась пожилая женщина. Она пожаловалась на собственного внука, который украл у нее 600 тыс. рублей.

Инцидент произошел в квартире заявительницы на Октябрьской набережной, сообщил источник ФАН. По предварительной информации, внук потерпевшей взломал замок ее комнаты и тайно похитил денежные средства, а также драгоценности. После кражи он скрылся с места преступления.

Правоохранители задержали злоумышленника и предъявили ему обвинения. На данный момент расследование уголовного дела продолжается.

Пенсионерка отдала аферистам 300 тыс. рублей за «спасение» попавшего в ДТП сына, сообщал ФАН. Злоумышленник позвонил 84-летней женщине и заявил, что ее родственнику срочно требуется помощь.

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Все новости / Происшествия / Правоохранители задержали петербуржца, ограбившего пенсионерку на 600 тыс. рублей
кража драгоценности похититель
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