Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Женщина упала из окна жилого дома на улице Савушкина. Пока неизвестно, жива ли она.

По словам очевидцев, на месте ЧП пока нет спецслужб. Они только направляются к месту происшествия. По предварительным данным, горожанка упала с 12-го этажа, там открыто окно. Других деталей произошедшего пока нет. Информация уточняется.

Пенсионерка в возрасте 94 лет выпала из окна собственной квартиры и погибла в Твери. По предварительной информации, она могла выпасть из окна во время уборки. Спасатели были вынуждены подниматься в закрытую квартиру с помощью подъемного крана, сообщал ФАН.