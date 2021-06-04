Петербургская вакцина от коронавируса получила рабочее название «Аврора»

Санкт-Петербург, 4 июня. Препарат от коронавируса, который разрабатывается Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, получил название «Аврора».

Директор НИИ Виктор Трухин заявил, что вакцина имеет рабочее название и во внутренней документации ее называют «Аврора». Он отметил, что вопрос по утверждению названия стоит на согласовании у создателей и разработчиков. При выборе учитывается оценка этико-слухового восприятия, а также возможности транскрипции в латиницу, добавил специалист в интервью с ТАСС.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме замглавы ФМБА Игорь Борисевич сообщил, что в агентстве планируют получить данные о безопасности и эффективности своей вакцины к концу года. Эксперт отметил, что производство препарата начнется сразу после одобрения.

Ранее сообщалось, что Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V». Об этом заявил завил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.