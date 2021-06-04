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новостей
12:26
Политика
Песков подтвердил готовность Путина дать Байдену пояснения по Белоруссии
12:25
Общество
Предсказатель Сатья Баба предсказал «апокалиптичный» сценарий для Земли
12:25
Общество
Ушел из жизни первый президент компании "АвтоВАЗ" Владимир Каданников
12:24
Общество
Российскую вакцину «Спутник V» одобрят в ВОЗ в течение ближайших месяцев
12:24
Политика
Песков сообщил, что на саммите Путина и Байдена может подняться вопрос Украины
12:23
Общество
Соглашение о сотрудничестве между Петербургом и Приамурьем впервые подписали на ПМЭФ
12:21
Политика
Кремль: конкретики по встрече Путина и Зеленского нет
12:21
Спорт
Президент Федерации тенниса России высказался о задержании спортсменки Сизиковой
12:21
Политика
Песков: Путин и Байден сами решат, сколько продлится их встреча в Женеве
12:21
Общество
МГУ и «Яндекс» объединились для модернизации сферы образования в России
12:21
Армия
Двое азербайджанских журналистов подорвались на мине в Карабахе
12:19
Экономика
Башкирия попала в пятерку самых привлекательных регионов для инвестиций
12:18
Политика
Песков подтвердил постепенное возвращение Путина к работе в офлайн
12:17
Экономика
Критику ЕС в отношении БелАЭС прокомментировали в Минэнерго Белоруссии
12:17
Происшествия
Пенсионерка выпала из окна квартиры в Петербурге
12:17
Политика
Путин запретил причастным к экстремистским организациям участвовать в выборах
12:16
Спорт
Песков рассказал о реакции Путина на вылет сборной России из ЧМ по хоккею
12:16
Политика
Памфилова пообещала жестко оценивать работу предвыборной комиссии
12:15
Экономика
Минск ответил на претензии ЕС к БелАЭС
12:12
Политика
Граждан Латвии предостерегли от поездок в Белоруссию
Все новости

Петербургская вакцина от коронавируса получила рабочее название «Аврора»

Общество
Петербургская вакцина от коронавируса получила рабочее название «Аврора»
pixabay.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Препарат от коронавируса, который разрабатывается Санкт-Петербургским НИИ вакцин и сывороток ФМБА, получил название «Аврора».

Директор НИИ Виктор Трухин заявил, что вакцина имеет рабочее название и во внутренней документации ее называют «Аврора». Он отметил, что вопрос по утверждению названия стоит на согласовании у создателей и разработчиков. При выборе учитывается оценка этико-слухового восприятия, а также возможности транскрипции в латиницу, добавил специалист в интервью с ТАСС.

Ранее на Петербургском международном экономическом форуме замглавы ФМБА Игорь Борисевич сообщил, что в агентстве планируют получить данные о безопасности и эффективности своей вакцины к концу года. Эксперт отметил, что производство препарата начнется сразу после одобрения.

Ранее сообщалось, что Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V». Об этом заявил завил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

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Все новости / Общество / Петербургская вакцина от коронавируса получила рабочее название «Аврора»
вакцина пмэф название аврора препарат
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