В Петербурге вооруженный мигрант ограбил кассира продуктового супермаркета

, 4 июня. К правоохранителям Северной столицы обратилась потерпевшая, которую ограбил знакомый в ее собственной квартире.

Инцидент произошел на Октябрьской набережной, сообщил источник ФАН. Согласно предварительной информации, злоумышленник пришел домой к женщине. Когда ее знакомый открыл дверь, злоумышленник избил его, а позже скинул с третьего этажа. Заявительнице нападавший нанес несколько ударов в область головы и туловища, угрожая ножом, похитил у нее мобильный телефон.

Общий ущерб оценен в 20 тыс. рублей. Сотрудники правоохранительных органов разбираются в обстоятельствах произошедшего.

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