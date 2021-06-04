Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу

Санкт-Петербург, 4 июня. В детскую городскую больницу №5 поступил 17-летний молодой человек. Он отравился препаратом от депрессии.

Мальчика госпитализировали в тяжелом состоянии. На данный момент ему оказывается необходимая помощь.Несовершеннолетний проходит лечение у невропатолога и психиатра как склонный к депрессии, сообщил источник ФАН в правоохранительных органах. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

В поселке Калинина местный житель, находившийся в состоянии наркотического опьянения, вел себя неадекватно в магазине и скидывал с полок алкогольные напитки, сообщал РИАМО. А через какое-то время он упал и перестал подавать признаки жизни.