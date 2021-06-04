Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой

, 4 июня. Накануне дорожный конфликт в Красногвардейском районе Санкт-Петербурга перерос в стрельбу. Инцидент возник на повороте с Заневского проспекта на улицу Шаумана.

Участниками конфликта стали водители микроавтобуса и джипа. После того, как между мужчинами произошла драка, в воздухе прогремел выстрел. Согласно предварительным данным, причиной потасовки стало поведение 70-летнего водителя одного из авто, который принялся стучать кулаком по капоту машины другого участника инцидента.

Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ. Как сообщалось ранее, случай произошел на Литейном проспекте в Санкт-Петербурге.