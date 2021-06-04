Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Восьмиклассница попала в больницу из-за отравления лекарствами, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН) в правоохранительных органах.

Врачи оценивают состояние 14-летней пациентки как тяжелое. Девочка воспитывается в полной семье и состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних. Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В Москве две школьницы решили попробовать выпавший снег и отравились реагентами. Девочки жаловались на жжение в животе и общее недомогание, бригада медиков оказала им необходимую медицинскую помощь, сообщало РИАМО.