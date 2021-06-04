Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге

Санкт-Петербург, 4 июня. Неизвестный похитил автомобиль Kia Sportage, припаркованный на улице Седова. Машина принадлежит руководителю студии живописи.

Пострадавшая обратилась к оперативникам. Полицейские начали расследовать происшествие. По словам женщины, автомобиль покупали в декабре 2019 года за 1 290 000 рублей. Цвет машины — черный.

Стражи порядка установили, что иномарку могли увезти со двора в сторону улицы Бабушкина, далее по улице Бабушкина налево в сторону метро Елизаровская, далее в центральный район либо направо в сторону метро Ломоносовская на КАД, возможен выезд на улицу Цимбалина во Фрунзенский район. Точное местоположение угнанного автомобиля пока неизвестно. Сотрудники МВД разыскивают злоумышленника, сообщил ФАН источник в правоохранительных органах.

Кроме того, сотрудники полиции по Курортному району Петербурга разыскивают неизвестных, угнавших автомобиль Hyundai Santa Fe стоимостью 2,3 млн рублей, сообщал ФАН.