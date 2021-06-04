Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ

Санкт-Петербург, 4 июня. Мужчина, вооруженный топором, пришел на парковку ФСБ, размахивал топором и выкрикивал бессвязные лозунги, в частности он утверждал, что его жена — якобы член ОПГ.

Инцидент произошел на Литейном проспекте в Петербурге, передает источник Федерального агентства новостей. Мужчина находится в разводе. Сотрудники полиции задержали злоумышленника, который успел повредить три автомобиля. Петербуржец также оказался душевнобольным, однако характер психического расстройства пока не уточняется.

Пьяный мужчина набросился на девушку с топором и угрожал ей расправой, сообщал ФАН. В отношении предполагаемого злоумышленника возбудили уголовное дело.