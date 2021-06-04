Диана Арбенина прыгнула в толпу зрителей на Дворцовой площади

Санкт-Петербург, 4 июня. Лидер «Ночных снайперов» Диана Арбенина выступила на Дворцовой площади в рамках Петербургского международного экономического форума. Звезда прыгнула со сцены в толпу фанатов.

Знаменитость впервые выступила на Дворцовой площади 3 июня, за день до этого она дала еще один концерт в Северной столице. Тогда артистка хвасталась, что исполнит свои хиты на главной площади города, и признавалась, что для нее это большая честь.

«Я впервые выступаю на Дворцовой площади и уже чувствую, что не смогу отказать себе в удовольствии прыгнуть в левый сектор к зрителям», — обратилась певица к фанатам на Дворцовой площади.

Свое обещание рок-исполнительница сдержала. Исполняя хит «Разбуди меня», певица ловко залезла на ограждение, и фанаты протянули к ней руки. Тогда артистка упала в толпу поклонников, которые понесли ее по площади, сообщает "Мир 24". Через несколько минут Арбенина уже вернулась на сцену.

Летом «Ночные снайперы» и Диана Арбенина выступят на фестивале «Нашествие». Главное событие для поклонников рока пройдет в Подмосковье. Пускать на мероприятие будут с отрицательным результатом теста на коронавируса и сделанной вакциной.