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04 июня 10:56
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:55
Происшествия
СК опрашивает дачников после обнаружения останков 27 детей под Смоленском
10:55
Технологии
Рогозин назвал тему переговоров с главой NASA
10:54
Технологии
В России начнут разработку первой частной космической ракеты
10:53
Происшествия
Защита Пивоварова подаст в красноярский суд сразу четыре жалобы
10:53
Экономика
Решение Дании не остановило строительство конкурента «Северного потока — 2»
10:52
Происшествия
Адвокаты Пивоварова готовят расширенную жалобу на арест своего подзащитного
10:52
Общество
Спасенный ранее израненный лабрадор снова стал жертвой живодеров в Нижнем Новгороде
10:52
Общество
Европейский фармрегулятор не выявил критических замечаний к вакцине «Спутник V»
10:52
Экономика
Американский рынок пополнится новой модификацией Taos от Volkswagen
10:51
Общество
Власти Петербурга планируют построить не менее восьми станций метро до 2032 года
10:48
Происшествия
Потасовка между водителями в Петербурге закончилась стрельбой
10:48
Политика
В Кремле назвали обреченными на провал попытки диктата в диалоге России и США
10:47
Общество
Глава РАН предложил способ повышения темпов вакцинации от COVID-19 в РФ
10:42
Происшествия
Молодой петербуржец отравился антидепрессантами и попал в больницу
10:42
Технологии
Ростех назвал сроки завершения испытаний огнеметной системы ТОС-2 «Тосочка»
10:41
Технологии
Ростех представил новый боеприпас для борьбы с высокоточным оружием
10:40
Происшествия
Душевнобольной петербуржец с топором повредил несколько авто на парковке ФСБ
10:36
Происшествия
Известная художница стала жертвой автоугонщиков в Петербурге
10:36
Происшествия
Школьница отравилась лекарствами и попала в больницу в Петербурге
10:34
Происшествия
Молодой дагестанец зарезал соседа, назвавшего его «закладчиком»
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Микроавтобус из кортежа ПМЭФ протаранил иномарку в центре Петербурга

Происшествия
Микроавтобус из кортежа ПМЭФ протаранил иномарку в центре Петербурга
пресс-служба администрации Санкт-Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июня. Одно из транспортных средств катарской делегации попало в аварию. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным ГИБДД, микроавтобус отстал от колонны и пытался догнать своих. В этот момент он влетел в легковой автомобиль, который поворачивал налево. В результате удара машину отбросило на тротуар, где она едва не задела людей.

После этого из микроавтобуса вывели человека в костюме и пересадили в полицейскую машину, которая следовала за ним. Другие детали произошедшего выясняются.

Три машины столкнулись в среду на Энергетической улице в Москве. В результате ДТП пострадали два ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.

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Все новости / Происшествия / Микроавтобус из кортежа ПМЭФ протаранил иномарку в центре Петербурга
дтп петербург катар
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