Микроавтобус из кортежа ПМЭФ протаранил иномарку в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 4 июня. Одно из транспортных средств катарской делегации попало в аварию. В результате ДТП никто не пострадал.

По данным ГИБДД, микроавтобус отстал от колонны и пытался догнать своих. В этот момент он влетел в легковой автомобиль, который поворачивал налево. В результате удара машину отбросило на тротуар, где она едва не задела людей.

После этого из микроавтобуса вывели человека в костюме и пересадили в полицейскую машину, которая следовала за ним. Другие детали произошедшего выясняются.

Три машины столкнулись в среду на Энергетической улице в Москве. В результате ДТП пострадали два ребенка, возбуждено уголовное дело, сообщало РИАМО.