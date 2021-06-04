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Экономика
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
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Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
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Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020

Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
pxhere.com

Санкт-Петербург, 4 июня. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о переносе концертов и других массовых мероприятий с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Массовые культурные мероприятия в Северной столице будут перенесены на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Евро-2020 и праздника «Алые паруса». Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей городского комитета по культуре.

«Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что были перенесены концерты группы «Ария», «Каста» и Wildways. При этом в комитете подчеркнули, что мероприятия не были отменены.

Как сообщает издание «Ридус», на 2022 год были перенесены концерты американской группы Korn. Их планировалось провести в Москве и Санкт-Петербурге.

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концерт алые паруса пмэф ограничения евро-2020 мероприятия коронавирус
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