Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020

Санкт-Петербург, 4 июня. Власти Санкт-Петербурга приняли решение о переносе концертов и других массовых мероприятий с целью профилактики распространения коронавирусной инфекции.

Массовые культурные мероприятия в Северной столице будут перенесены на период проведения Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ), Евро-2020 и праздника «Алые паруса». Об этом сообщает издание «Петербургский дневник» со ссылкой на представителей городского комитета по культуре.

«Чтобы сохранить благоприятную эпидемиологическую обстановку городу необходимо равномерно распределить проведение массовых мероприятий», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что были перенесены концерты группы «Ария», «Каста» и Wildways. При этом в комитете подчеркнули, что мероприятия не были отменены.

Как сообщает издание «Ридус», на 2022 год были перенесены концерты американской группы Korn. Их планировалось провести в Москве и Санкт-Петербурге.