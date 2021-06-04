Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году

Санкт-Петербург, 4 июня. Правительство Петербурга подписало соглашение с АО «Метрострой Северной Столицы» о строительстве новых станций метро и реконструкции старых. Контракт заключили на ПМЭФ.

Свои подписи в документе поставили председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов. Договор подписали 3 июня.

Соглашение, заключенное между петербургскими властями и строительной компанией, предполагает создание восьми новых станций метро к 2032 году. Также планируется провести реконструкцию уже существующих и построить 20 километров новых линий метро, пишут «Невские новости».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о значимости ПМЭФ для региона. Он отметил, что подавляющее большинство соглашений, подписанных на форуме, реализуется в Ленобласти. Регион намерен подписать договоров на общую сумму в 1 триллион рублей.