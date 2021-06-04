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Экономика
Выступление Владимира Путина на ПМЭФ-2021 — самое важное с точки зрения экспертов
09:21
Армия
Четвертый этап конкурса АрМИ «Мастер-оружейник» состоялся в Пензенской области
09:19
Происшествия
Паром и маломерное судно столкнулись на реке Лена в Якутии
09:19
Происшествия
Осужденного Ангарского маньяка Попкова приговорили к новому сроку
09:19
Общество
Семерых детей забрали у матери в Новосибирской области после скандала в Сети
09:15
Политика
В Крыму собрали информацию о бизнесе украинских чиновников
09:15
Общество
Диетологи предупредили об опасности маринованных огурцов
09:14
Экономика
Россия отказывается от доллара: пора ли вкладываться в рубли
09:13
Наука
Ученые совершили новое открытие в области генома человека
09:12
Политика
Пушков забанил в Twitter экс-президента Эстонии
09:12
ФАН-ТВ
Байден огласил черный список компаний КНР. События дня
09:10
Политика
Москва выразила Токио протест из-за инцидента в Охотском море
09:08
Наука
Британские ученые выяснили, как быстро истончается лед в Арктике
09:07
Политика
Милонов рассказал, что случится с США после отказа России от доллара
09:07
Общество
Концертные мероприятия в Петербурге перенесли на время проведения ПМЭФ и Евро-2020
09:06
Экономика
Жителям России рассказали, что делать с долларами после решения ФНБ
09:02
Общество
Татьяна Буланова выступит в поддержку авторского вечера поэтессы Галины Заренковой
09:01
Общество
Электрокроссовер BMW iX выйдет на российский рынок по цене от 8,5 млн рублей
08:59
Экономика
Металлургические компании догнали нефтегазовые по объему дивидендов в России
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Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году

Общество
Восемь новых станций метро откроют в Петербурге к 2032 году
Невские Новости  /  Анна Карпова

Санкт-Петербург, 4 июня. Правительство Петербурга подписало соглашение с АО «Метрострой Северной Столицы» о строительстве новых станций метро и реконструкции старых. Контракт заключили на ПМЭФ.

Свои подписи в документе поставили председатель комитета имущественных отношений Петербурга Леонид Кулаков и генеральный директор ВТБ Инфраструктурный Холдинг Олег Панкратов. Договор подписали 3 июня.

Соглашение, заключенное между петербургскими властями и строительной компанией, предполагает создание восьми новых станций метро к 2032 году. Также планируется провести реконструкцию уже существующих и построить 20 километров новых линий метро, пишут «Невские новости».

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко рассказал о значимости ПМЭФ для региона. Он отметил, что подавляющее большинство соглашений, подписанных на форуме, реализуется в Ленобласти. Регион намерен подписать договоров на общую сумму в 1 триллион рублей.

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петербург метро строительство
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