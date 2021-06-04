Смольный заявил о соблюдении масочного режима только половиной петербуржцев

Санкт-Петербург, 4 июня. Средства индивидуальной защиты в общественном транспорте используют лишь половина жителей Санкт-Петербурга.

Специалисты комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Петербурга сообщили, что соблюдение масочного режима в январе 2021 года достигало 84 процентов. Число нарушений в магазинах и кафе к началу июня увеличилось с четырех до 16 процентов. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Северной столицы.

Смольный провел учения противоаварийных сил и средств в преддверии ПМЭФ-2021 и ЧЕ-2020 на всех площадках, где пройдут мероприятия. В ходе учений специалисты отработали 12 различных вводных по устранению технологических нарушений на сетях и объектах энергоснабжения. Все неполадки были вовремя устранены.