Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове

Санкт-Петербург, 3 июня. Молодая женщина попала в больницу с колото-резаной раной половых органов, передает источник Федерального агентства новостей в медицинских кругах.

Бригада скорой госпитализировала петербурженку в НИИ СП имени И. И. Джанелидзе. У нее диагностировали психоэмоциональное расстройство и бессонницу. Женщина планировала обратиться к психиатру. Кроме того, она слышала голоса.

Женщина разведена, проживает с матерью, пятилетним сыном и нигде не работает. Причины и обстоятельства случившегося в настоящий момент устанавливаются.

Юноша в Дагестане зарезал собственную мать из-за запрета пользоваться смартфоном, сообщал ФАН. По данному факту возбуждено уголовное дело.