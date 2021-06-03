Наркомана госпитализировали с порезанной шеей в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Истекающего кровью 52-летнего наркомана экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

У мужчины диагностировали острое отравление веществом нейротропного типа действия средней тяжести и резаное непроникающее ранение шеи, нанесенное горлышком от стеклянной бутылки.

Петербуржец считает, что находится в заложниках, боится преследователей и ежедневно употребляет алкогольные напитки. Сейчас он находится под присмотром врачей, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Еще один житель Северной столицы получил аналогичное ранение во время застолья. Один из гостей внезапно схватил нож и ударил его в шею, пострадавший смог дойти до соседа и попросил вызвать скорую помощь, сообщал ФАН.