Наркомана госпитализировали с порезанной шеей в Петербурге

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 19:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:41
Наука
Ученые разгадали тайну «гробницы чужака» в Польше
19:40
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Новости Сирии
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
Все новости
03 июня 19:43
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
19:41
Наука
Ученые разгадали тайну «гробницы чужака» в Польше
19:40
Происшествия
Площадь пожара на заводе в Подольске увеличилась до 3 тыс. «квадратов»
19:38
Шоу-бизнес
Барановская рассказала, как отметила свой 36-й день рождения
19:36
Спорт
Сергей Бобровский займет место в воротах сборной России в матче ЧМ-2021 с Канадой
19:35
Интервью
Режиссер Сергей Грей рассказал подробности съемок нашумевшего клипа Тилля Линдеманна
19:34
Общество
Денис Малюська сообщил о продаже Львовской колонии
19:32
Экономика
Дания отозвала разрешение на строительство конкурента «Северного потока — 2»
19:31
Экономика
Кудрин рассказал о предстоящем вызове для российской экономики
19:31
Политика
Мутко рассказал о работе правительства над модернизацией льготной ипотеки
19:30
Происшествия
В Калининграде задержали 46-летнего педофила
19:28
Происшествия
Три ребенка могут быть под завалами после обрушения плиты на даче в Воронежской области
19:26
Новости Сирии
В сирийском Манбидже проходят демонстрации против курдских боевиков
19:23
Происшествия
Медики госпитализировали петербурженку с раненой промежностью и голосами в голове
19:19
Происшествия
Полиция проверяет сообщения о «минировании» самолета рейса Чад — Париж
19:17
Происшествия
Следователь изъял медицинскую маску у отказавшегося сдать биообразцы Гудкова
19:16
Ближний Восток
В Ливане предотвратили новую поставку крупной партии наркотиков в Саудовскую Аравию
19:14
Политика
Американист высмеял статьи западных СМИ о «гавайских планах Путина»
19:13
Ливия
Документальный фильм ФЗНЦ рассказал о планах США сделать новую горячую точку в Ливии
19:11
Ливия
Операция ЛНА и заседание военного комитета — что произошло в Ливии 2 июня
19:10
Происшествия
Квартиру оперной певицы в центре Москвы обокрали на полмиллиона долларов
Все новости

Наркомана госпитализировали с порезанной шеей в Петербурге

Происшествия
Наркомана госпитализировали с порезанной шеей в Петербурге
Федеральное агентство новостей

Санкт-Петербург, 3 июня. Истекающего кровью 52-летнего наркомана экстренно госпитализировали в НИИ скорой помощи, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

У мужчины диагностировали острое отравление веществом нейротропного типа действия средней тяжести и резаное непроникающее ранение шеи, нанесенное горлышком от стеклянной бутылки.

Петербуржец считает, что находится в заложниках, боится преследователей и ежедневно употребляет алкогольные напитки. Сейчас он находится под присмотром врачей, все обстоятельства произошедшего устанавливают сотрудники полиции.

Еще один житель Северной столицы получил аналогичное ранение во время застолья. Один из гостей внезапно схватил нож и ударил его в шею, пострадавший смог дойти до соседа и попросил вызвать скорую помощь, сообщал ФАН.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Наркомана госпитализировали с порезанной шеей в Петербурге
петербург ранение наркоман
Комментировать
Самое популярное
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 49390 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 41850 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 33321 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Экономика 25973 1 июня 2021
Европа не может закупить газ из-за растущей стоимости украинского транзита
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Шоу-бизнес 23076 2 июня 2021
Худрук «Ленкома» звонил сыну Караченцова с угрозами
Рейтинг@Mail.ru