Водителю желтой Porsche грозит лишение прав из-за гонки по центру Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Правоохранители привлекли к ответственности водителя желтой Porsche, которая ранее на высокой скорости была замечена на Невском проспекте.

Иномарка без регистрационных номеров превышала скорость, проезжала на красный сигнал светофора и подрезала других участников дорожного движения. Автомобиль был взят в аренду. 25-летний водитель признался, что пытался произвести впечатление на блогера, который был с ним в салоне.

Сотрудники правоохранительных органов составили ряд административных протоколов. Водителю грозит лишение прав.

Блогер на желтом Porsche устроил гонки в центре Петербурга, сообщал ФАН. Он решил опробовать навыки экстремального движения по Невскому проспекту.