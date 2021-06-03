«Газпром» и Государственный Эрмитаж подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 3 июня. Российская корпорация «Газпром» и Государственный Эрмитаж объявили о сотрудничестве на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).

Соглашение о намерениях подписали генеральный директор ФГБУК «Государственный Эрмитаж» Михаил Пиотровский и председатель Правления ПАО «Газпром» Алексей Миллер. Документ определяет главные направления сотрудничества.

«У Эрмитажа и «Газпрома» широкий спектр сотрудничества: от двойной выставки шедевров в Вене и Петербурге до реставрации турецкой палатки, от дружбы с «Зенитом» до создания экспозиции об эпохе Петра и Елизаветы», — рассказал Пиотровский.

Организации намерены совместно реализовывать социально-культурные проекты в выставочной, экспозиционной и просветительской сферах. Также «Газпром» осуществляет планы по реставрации в Санкт-Петербурге.

До этого стало известно, что «Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в создание нового современного комплекса лабораторных исследований. Его планируют установить в инновационном центре особой экономической зоны Северной столицы.