Трудовые отряды приступили к озеленению на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Трудовые отряды Фрунзенского района Петербурга заступили на первое дежурство. 230 человек будут заниматься озеленением юга города.

Первую половину дня члены отрядов будут работать на объектах садово-паркового хозяйства, а вторую — участвовать в различных спортивных и культурных мероприятиях. Об этом корреспонденту Федерального агентства новостей сообщили в пресс-службе администрации Фрунзенского района.

«Желаю вам хорошо поработать, приобрести новые знакомства, принести пользу своему городу, своему району, своей семье», — обратилась к молодым людям начальник отдела молодежной политики и взаимодействия с общественными организациями района Жанна Липчевская.

Также трудовые отряды поприветствовал руководитель регионального отделения Общероссийского народного фронта в Санкт-Петербурге Андрей Рябоконь. По его словам, ребята будут заниматься озеленением, высадкой цветов, уборкой парков и скверов, а также мелким ремонтом.

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