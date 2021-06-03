Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре

Санкт-Петербург, 3 июня. Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что в корпорации знали о хищениях на космодроме Восточный. Информация была получена еще в декабре, затем инициировали уголовное дело.

Данное заявление руководитель корпорации сделал перед журналистами в рамках ПМЭФ-2021. По словам Рогозина, ситуация на космодроме абсолютно прозрачная и контролируемая руководством Роскосмоса.

«Мы это узнали еще в декабре и готовили специальные материалы, обосновывающие необходимость открытия уголовного дела», — пояснил Рогозин.

Глава корпорации отметил, что речь шла о неотработанных авансах, и подчеркнул, что все необходимые кадровые решения были своевременно приняты, а недобросовестные сотрудники Роскосмоса покинули занимаемые ими посты.

Также Дмитрий Рогозин добавил, что на программе запусков ракеты «Ангара» эта ситуация никак не отразится. Все вопросы с хищениями были связаны с объектами первой очереди строительства, уточнил глава Роскосмоса.