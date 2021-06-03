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03 июня 18:11
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новостей
18:10
Политика
Эксперт объяснил высокий процент участия россиян в праймериз «Единой России»
18:10
Технологии
Рогозин анонсировал сдачу четырех ракет «Ангара» до конца 2021 года
18:10
Видеодайджесты
Моргенштерна оштрафовали за пропаганду наркотиков. События дня
18:10
Спорт
Московский «Локомотив» объявил об уходе Сухины с поста начальника команды
18:09
Происшествия
Захвативший ребенка в заложники житель Ленобласти состоял на учете
18:08
Общество
Найденные в огороде под Смоленском кости 27 детей было необходимо изучить на месте
18:07
Происшествия
Машиностроительный завод горит в подмосковном Подольске
18:06
Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
18:03
Экономика
«Газпром» инвестирует 3 млрд рублей в лабораторно-пилотный комплекс
18:02
Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле и Айза Долматова раскритиковали современных рэперов
18:02
Происшествия
Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes
18:00
Украина
Экономист рассказал, сможет ли Украина потерять транзит российского газа
17:59
Политика
Минск вводит ответные санкции в отношении Вашингтона
17:59
Шоу-бизнес
Друг Моргунова вспомнил о конфликте актера с Вициным и Никулиным
17:59
Общество
Дмитрий Рогозин: о хищениях в Роскосмосе знали еще в декабре
17:59
Экономика
Компания Aurus показала спортивную версию автомобиля на ПМЭФ-21
17:57
Особое мнение
Так уходит советская эпоха: Роман Носиков о смерти Мэлора Стуруа и обысках у Гудковых
17:53
Общество
Вирусологи объяснили отсутствие антител после вакцинации «Спутником V»
17:52
Политика
Путин в июле может посетить авиасалон МАКС
17:51
Происшествия
СК завершил расследование дела об обманутых дольщиках в Великом Новгороде
Все новости

Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге

Происшествия
Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге
35.mchs.gov.ru  /  Пресс-служба УМЧС России по Вологодской области

Санкт-Петербург, 3 июня. Двое мужчин в масках, одетых в куртки с капюшонами, совершили поджог машины. Инцидент произошел на проспекте Науки.

По предварительной информации, преступление было совершено ночью. Неустановленные лица подожгли автомобиль марки Ауди Q7 2021 года выпуска. Примерный ущерб от действий злоумышленников составил около шести миллионов рублей.

В настоящее время полиция ищет хулиганов. Приметы подозреваемых: мужчина в спортивном костюме, на голове кепка, на лице маска, у второго — черные спортивные штаны, куртка с капюшоном, маска, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель Мурманска приехал на машине в автосервис из-за проблем с гидроусилителем руля. Во время ремонта выяснилось, что в днище автомобиля заложена бомба, сообщал ФАН.

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пожар поджог ауди
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