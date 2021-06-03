Неизвестные подожгли новый Audi на улице в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Двое мужчин в масках, одетых в куртки с капюшонами, совершили поджог машины. Инцидент произошел на проспекте Науки.

По предварительной информации, преступление было совершено ночью. Неустановленные лица подожгли автомобиль марки Ауди Q7 2021 года выпуска. Примерный ущерб от действий злоумышленников составил около шести миллионов рублей.

В настоящее время полиция ищет хулиганов. Приметы подозреваемых: мужчина в спортивном костюме, на голове кепка, на лице маска, у второго — черные спортивные штаны, куртка с капюшоном, маска, сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Житель Мурманска приехал на машине в автосервис из-за проблем с гидроусилителем руля. Во время ремонта выяснилось, что в днище автомобиля заложена бомба, сообщал ФАН.