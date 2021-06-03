Правоохранители Петербурга изъяли крупную партию наркотиков из черного Mercedes

Санкт-Петербург, 3 июня. Сотрудники полиции задержали петербуржца в его собственном автомобиле в состоянии наркотического опьянения.

Задержание проводилось на Белградской улице. При обыске иномарки правоохранители обнаружили крупную партию наркотиков в полиэтиленовых пакетах и капсулах бело-красного цвета, сообщил источник ФАН.

В общей сложности стражи правопорядка изъяли 600 г наркотических средств растительного происхождения и в виде таблеток. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего.

Беременная петербурженка отравилась наркотиками и попала в больницу, сообщал ФАН. Врачи диагностировали у 23-летней пациентки острое отравление веществом нейротропного действия средней тяжести.