Петербургских мам перед родами будут обучать безопасной перевозке детей в авто

Санкт-Петербург, 3 июня. Образовательная программа для родителей «Детство без опасности» по обучению правилам перевозки детей в автомобиле в скором времени стартует в Петербурге.

В честь этого в Северной столице 22 июня пройдет пресс-конференция. Тренинги в рамках программы планируется проводить на базе СПб ГБУЗ «Городской перинатальный центр №1». Реализация проекта происходит в соответствии с указом президента РФ «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и в целях выполнения Стратегии безопасности дорожного движения до 2024 года.

Проект «Детство без опасности» проводится в России с 2019 года, когда занятия для профилактики детского дорожно-транспортного травматизма начали проводить в 30 регионах страны. В 2020 году к программе присоединились еще 35 субъектов РФ. В 2021 году проект охватит остальные регионы.

Кроме того, для снижения количества аварийных ситуаций в России предложили в принудительном порядке устанавливать на автомобили алкозамки. Такую возможность прорабатывают в Минпромторге.