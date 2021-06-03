Проваливший экзамен по математике школьник умер после падения из окна

Санкт-Петербург, 3 июня. Школьник, не сдавший ГИА по математике, выпал из окна девятого этажа и скончался в больнице, передает источник Федерального агентства новостей.

Инцидент произошел в Московском районе Петербурга. В настоящий момент решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Подросток был госпитализирован с открытой черепно-мозговой травмой. Другие подробности по факту случившегося пока не приводятся.

Четырехлетний ребенок с диагнозом ДЦП выпал из окна на Шлиссельбургском проспекте и остался жив, сообщал ФАН. Мальчик, по предварительным данным, убежал от матери, пока та наводила уборку в квартире, и упал с высоты.