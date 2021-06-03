Беременная петербурженка отравилась наркотиками и попала в больницу

Санкт-Петербург, 3 июня. Сотрудники полиции задержали агрессивную беременную девушку, находившуюся в состоянии наркотического опьянения, сообщил источник Федерального агентства новостей (ФАН).

Врачи диагностировали у 23-летней пациентки острое отравление веществом нейротропного действия средней тяжести. Срок беременности петербурженки составляет 30 недель. Сейчас она находится в НИИ скорой помощи. Известно, что девушка живет с супругом и нигде не работает.

Жительница Удмуртии, находившаяся на седьмом месяце беременности, зарезала своего сожителя-наркомана. По данным источника Федерального агентства новостей (ФАН), она тоже употребляла запрещенные вещества и не пыталась остановиться даже во время ожидания ребенка.