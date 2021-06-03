Пьяный безработный устроил дебош рядом с больницей в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Безработный 36-летний мужчина дебоширил на территории НИИ СП им. Джанелидзе и распивал спиртные напитки со знакомым.

Возмутитель спокойствия вел себя крайне агрессивно и неадекватно, выражался нецензурно и угрожал окружающим. Также он требовал провести ему операцию на грудной клетке, сообщил источник ФАН.

С острым отравлением алкоголем средней степени тяжести дебошира госпитализировали в НИИ СП. Его поместили в изолятор больницы из-за опасности, которую он представлял для себя и окружающих.

Бездомный дамский угодник втирается в доверие к женщинам и «разводит» их на большие деньги, сообщал ФАН. «Покоритель дамских сердец» делает комплименты женщинам и присылает множество своих фото в соцсетях.