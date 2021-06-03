Труп молодого петербуржца в камуфляжной толстовке нашли под окнами дома

Санкт-Петербург, 3 июня. Бездыханное тело неизвестного молодого человека нашли у парадной многоэтажного дома на улице Турку, сообщил источник Федерального агентства новостей в правоохранительных органах.

Погибший был одет в толстовку с камуфляжным рисунком, синие джинсы и черные кроссовки, при себе имел связку ключей. Оперативники установили, что он выпал из окна восьмого этажа. Спустя некоторое время парня удалось опознать, им оказался 23-летний местный житель. По факту произошедшего проводится проверка.

Петербуржец выпал из окна квартиры, расположенной на пятом этаже. Он выжил, но находится в крайне тяжелом состоянии. Врачи диагностировали у пострадавшего тяжелую сочетанную травму, перелом основания черепа и множественные повреждения всего тела, сообщал ФАН.