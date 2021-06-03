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03 июня 15:09
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новостей
15:08
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:07
Ближний Восток
В Израиле готовы к созданию правительства без Нетаньяху
15:07
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
15:07
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
15:07
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Происшествия
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Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»

Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
megalinestroy.ru  /  Мегалайн

Санкт-Петербург, 3 июня. Реновация промзоны «Горская» удивит иностранных гостей, уверен гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Реализация проекта реновации бывшей промзоны «Горская» сможет впечатлить иностранцев, приезжающих в Санкт-Петербург. Проект докажет возможность россиян жить не только прошлым и настоящим, но и будущим. Проект строительства зоны передового развития рядом с железнодорожной платформой «Горская» был представлен компанией «Мегалайн» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Город должен развиваться, если речь не идет об уплотнительной застройке. По проекту «Горской»промышленные бесхозные объекты реновируют, и появится новое пространство для жизни», — выразил уверенность Малькевич.

Правительство Петербурга планирует в рамках ПМЭФ подписать с «Мегалайном» соглашения о намерениях сторон, передает «Политика сегодня». Территория промзоны на текущий момент расчищается для начала работ. Строительство будет развернуто на территории в 62,5 гектара. Предполагается разместить морской порт, парк отдыха, инфраструктуру для бизнеса и другие объекты.

Проект «Горская» может стать настоящей «точкой притяжения» для туристов. Инновационный формат застройки также позволит снизить нагрузку на инфраструктуру, уверен урбанист Антон Савенко.

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петербург пмэф малькевич горская
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