Санкт-Петербург, 3 июня. Реновация промзоны «Горская» удивит иностранных гостей, уверен гендиректор телеканала «Санкт-Петербург» Александр Малькевич.

Реализация проекта реновации бывшей промзоны «Горская» сможет впечатлить иностранцев, приезжающих в Санкт-Петербург. Проект докажет возможность россиян жить не только прошлым и настоящим, но и будущим. Проект строительства зоны передового развития рядом с железнодорожной платформой «Горская» был представлен компанией «Мегалайн» в рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

«Город должен развиваться, если речь не идет об уплотнительной застройке. По проекту «Горской»промышленные бесхозные объекты реновируют, и появится новое пространство для жизни», — выразил уверенность Малькевич.

Правительство Петербурга планирует в рамках ПМЭФ подписать с «Мегалайном» соглашения о намерениях сторон, передает «Политика сегодня». Территория промзоны на текущий момент расчищается для начала работ. Строительство будет развернуто на территории в 62,5 гектара. Предполагается разместить морской порт, парк отдыха, инфраструктуру для бизнеса и другие объекты.

Проект «Горская» может стать настоящей «точкой притяжения» для туристов. Инновационный формат застройки также позволит снизить нагрузку на инфраструктуру, уверен урбанист Антон Савенко.