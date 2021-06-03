На модернизацию транспортной сети Кронштадта направят 8 млрд рублей

Санкт-Петербург, 3 июня. Деньги на модернизацию инфраструктуры будут выделены правительством РФ и Санкт-Петербурга, а также будут привлечены инвестиции АНО "Остров фортов".

Минстрой, правительство Санкт-Петербурга и АНО «Остров фортов» заключили соглашение о строительстве дорог в Кронштадте. В проект будет инвестировано около 8 млрд рублей, сообщила пресс-служба Минстроя. Договоренности были достигнуты в рамках Петербургского экономического форума, который проходит со 2 по 5 июня.

«На реализацию мероприятий по созданию объектов транспортной инфраструктуры в Кронштадте из бюджета Санкт-Петербурга будет выделено 4,9 млрд рублей, АНО «Остров фортов» привлечет финансирование в размере 3,5 млн рублей. 3 млрд рублей будет направлено из федерального бюджета», - говорится в сообщении.

Проект строительства Широтной магистрали скоростного движения (ШМСД) намечен к реализации уже в ближайшее время. Деньги на проект будут в том числе выделены федеральным центром.