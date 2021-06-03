Губернатор Петербурга принял участие в сессии-открытии ПМЭФ-2021

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03 июня 15:09
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
15:08
Экономика
Новак отреагировал на призывы немцев остановить «Северный поток — 2»
15:07
Ближний Восток
В Израиле готовы к созданию правительства без Нетаньяху
15:07
Экономика
Вице-премьер РФ Белоусов не увидел в отказе ФНБ от доллара рисков для рубля
15:07
Армия
Лучшие расчеты парада Победы на Красной площади получили переходящие кубки
15:07
Экономика
Путин на ПМЭФ заявил о готовности властей поддерживать проекты
15:04
Происшествия
ДТП с участием двух грузовиков частично парализовало движение на МКАД
15:02
Общество
Товары для сна и соглашение с Росстатом: ФАН узнал, что представляет Тульская область на ПМЭФ-2021
15:01
Армия
СБУ провела двухдневные антитеррористические учения у границ с Венгрией
15:00
Общество
Онищенко объяснил задержку решения ВОЗ по российской вакцине «Спутник V» от COVID-19
15:00
Общество
Ярило Мокрый и Троян: что за праздник, традиции и приметы, что нельзя делать 4 июня
14:59
Происшествия
Ущерб от разлива нефти в Коми оценили в 300 млн рублей
14:55
Шоу-бизнес
Анфиса Чехова рассказала о ссоре с Сергеем Зверевым из-за критики ее внешности
14:53
Общество
Крым растет ввысь: 11 многоэтажек с видом на горы и море появится в Партените
14:52
Общество
Smartavia запустила первый в истории рейс из Волгограда в Анапу
14:51
Политика
В Минобороны РФ указали на начало новой холодной войны
14:50
Шоу-бизнес
Ольга Абрамова родила Сергею Шнурову ребенка
14:50
Происшествия
Прокуратура потребовала осудить москвичку на 18 лет за выкинутого в окно малыша
14:49
Общество
Малькевич назвал ключевые преимущества проекта реновации промзоны «Горская»
14:49
Экономика
Владимир Путин заявил о выходе российской экономики из вызванного пандемией кризиса
14:46
Политика
Постпред России при ЕС предрек Чехии «плохой конец» из-за антироссийской риторики
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Губернатор Петербурга принял участие в сессии-открытии ПМЭФ-2021

Общество
Губернатор Петербурга принял участие в сессии-открытии ПМЭФ-2021
Невские Новости

Санкт-Петербург, 3 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на сессию-открытие первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сессия-открытие является центральным мероприятием первого дня ПМЭФ-2021. Впервые с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге проводят настолько крупное событие, отметил Беглов.

Правительство города обеспечило все условия, чтобы форум состоялся. В рамках мероприятия будут решены важные вопросы в экономической и политической сферах. Событие свидетельствует о том, что вместе возможно преодолеть любые трудности, подчеркнул глава города.

До этого стало известно, что в рамках ПМЭФ-2021 прошел показ спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского. Постановку привезли в Северную столицу актеры МХАТ.

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Все новости / Общество / Губернатор Петербурга принял участие в сессии-открытии ПМЭФ-2021
петербург пмэф беглов
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