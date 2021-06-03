Губернатор Петербурга принял участие в сессии-открытии ПМЭФ-2021

Санкт-Петербург, 3 июня. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов прибыл на сессию-открытие первого дня Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

Сессия-открытие является центральным мероприятием первого дня ПМЭФ-2021. Впервые с начала пандемии коронавируса в Санкт-Петербурге проводят настолько крупное событие, отметил Беглов.

Правительство города обеспечило все условия, чтобы форум состоялся. В рамках мероприятия будут решены важные вопросы в экономической и политической сферах. Событие свидетельствует о том, что вместе возможно преодолеть любые трудности, подчеркнул глава города.

До этого стало известно, что в рамках ПМЭФ-2021 прошел показ спектакля «Лес» по пьесе Александра Островского. Постановку привезли в Северную столицу актеры МХАТ.