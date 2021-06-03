Продажу алкоголя ограничат в Петербурге на период Евро-2020

Санкт-Петербург, 3 июня. Ограничения на продажу алкогольных напитков будут действовать в Санкт-Петербурге во время проведения чемпионата Европы по футболу.

Запрет на продажу спиртного введут на Крестовском острове и рядом с фан-зонами. Ограничение не распространится на рестораны и бары, при этом алкогольные напитки нельзя будет выносить из заведений общественного питания.

Нарушение запрета по продаже спиртного грозит наложением штрафов. Ограничения на розничную продажу будут установлены за день до проведения игры. Об этом рассказали в комитете по промышленной политике, инновациям и торговле города.

До этого сообщалось, что жительница поселка Фролово Волгоградской области предстала перед судом за продажу алкоголя несовершеннолетнему. Суд оправдал женщину.