Матвиенко и Абрамович встретились с победителями проекта «Большая перемена»

Санкт-Петербург, 3 июня. Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и предприниматель Роман Абрамович встретились с детьми, которые победили в проекте «Большая перемена».

Матвиенко и Абрамович приехали в Новую Голландию в Санкт-Петербурге для встречи с детьми. Также председатель Совфеда РФ выразила благодарность предпринимателю за бизнес, который оказывает помощь культуре. В частности речь идет о восстановлении исторического острова.

До этого депутат Заксобрания Санкт-Петербурга Алексей Цивилев заявил, что у модернизации промзоны «Горская» есть много преимуществ. Он уверен, что территория будет пользоваться такой же популярностью, как Новая Голландия и «Севкабель Порт».