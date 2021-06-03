Не привитых от COVID-19 болельщиков допустят на Евро-2020 в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Прививка от COVID-19 не станет условием допуска болельщиков на матчи Евро-2020, сообщил глава Министерства здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

Однако тем, кто будет присутствовать на матчах, все же лучше сделать прививку от коронавируса. На стадионе будет большое количество людей, а эмоции и крики повышают экскурсию легких, отметил Мурашко. По его словам, риск заражения определенно присутствует.

Кроме того, при наличии симптомов инфекционных заболеваний необходимо воздержаться от посещения матчей, так как важно заботиться не только о себе, но и о здоровье окружающих. Также не следует приходить на стадион тем, кто контактировал с заболевшими, подчеркнул эксперт.

Ранее руководитель Роспотребнадзора Анна Попова назвала способ победить пандемию COVID-19 в РФ. По ее словам, остановить распространение инфекции можно лишь с помощью вакцинации.