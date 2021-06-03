Подозреваемый в насилии над школьницей был членом Федерации водного поло Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Тренер по плаванию, подозреваемый в сексуальном насилии над несовершеннолетней в Анапе, оказался членом президиума Федерации водного поло Санкт-Петербурга.

Мужчина также занимал пост председателя организации «Школьная любительская лига водных видов спорта Санкт-Петербурга и ЛО». Подробностями биографии педагога, подозреваемого в изнасиловании 15-летней школьницы, поделился источник ФАН в правоохранительных органах.

Ранее стало известно, что 40-летнего петербуржца задержали на территории пансионата в Анапе по подозрению в надругательстве над несовершеннолетней. Инцидент произошел во время спортивных сборов. В отношении задержанного возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 132 УК РФ.