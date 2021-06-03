Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве

Санкт-Петербург, 3 июня. СПбГУ планирует разработать инновационный научно-технологический центр «Невская дельта» в Пушкинском районе Петербурга.

Соглашение подписали губернатор Петербурга Александр Беглов и ректор СПбГУ Николай Кропачев во время ПМЭФ, который проходит в Северной столице. Технологическая долина станет частью будущего университетского городка. На новой территории развернут учебно-научный блок площадью 276 га.

В пресс-службе университета пояснили, что научную деятельность направят на экологическую и энергетическую безопасность. Также там будут изучать агробиотехнологии и фармацевтику.