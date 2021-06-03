Полиция задержала петербуржца по подозрению в изнасиловании школьницы в Анапе

Санкт-Петербург, 3 июня. Правоохранители задержали тренера по плаванию из Петербурга по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в Анапе во время спортивных сборов.

Задержанным оказался 40-летний Вячеслав Л., который работал тренером по плаванию на территории пансионата в Анапе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Жертвой насильника стала 15-летняя школьница, которая находилась на сборах в том же пансионате. Ранее петербуржец работал тренером по плаванию на базе одной из школ Невского района, но на момент совершения преступления подозреваемый не был официально трудоустроен.

Ранее полиция задержала бездомного из Челябинска, который подозревается в изнасиловании школьницы. Жертвой злоумышленника оказалась 13-летняя девочка.