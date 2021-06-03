Полиция задержала петербуржца по подозрению в изнасиловании школьницы в Анапе

Регионы
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
03 июня 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
Все новости
03 июня 12:06
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
12:03
Общество
Милоша Биковича не накажут за езду на квадроциклах по дюнам Куршской косы
12:03
Экономика
Специальный налоговый режим для микробизнеса создадут Минфин РФ и ФНС
12:02
Общество
Уголовное дело по факту загрязнения морской среды возбудили следователи в Туапсе
12:01
Общество
Отборочный тур чемпионата «Абилимпикс» состоится в Москве осенью
12:00
Общество
«Белый» интернет для школьников может появиться в России
12:00
Общество
Трасса М-11 "Нева" станет первым российским беспилотным логистическим коридором
12:00
Политика
Украинский посол объяснил, что поможет избежать масштабной войны в Европе
12:00
Спорт
Виталий Мутко пожелал удачи сборной России на Евро-2020
12:00
Общество
Хуснуллин заявил, что подача воды в Крым происходит без ограничений
12:00
Украина
Украину ожидает большой коллапс из-за Белоруссии
11:59
Общество
Губернатор Петербурга и ректор СПбГУ подписали соглашение о сотрудничестве
11:58
Происшествия
Жителю Приморья грозит десять лет тюрьмы за кражу попугаев из зоомагазина
11:57
Происшествия
Младенец умер после падения с 14-го этажа в Москве
11:57
Общество
Роспотребнадзор дал рекомендации по выбору черешни
11:54
Происшествия
Петербургский СК проводит обыски в офисах крупных компаний по аренде самокатов
11:54
Спорт
Минспорт поддержит Казань в желании провести летние Олимпийские игры
11:54
Экономика
ПМЭФ принесет РФ миллиарды из Африки и Ближнего Востока. Колонка Эдварда Чеснокова
11:53
Общество
Эксперты ВОЗ завершат изучение вакцины «Спутник V» к 4 июня
11:52
Общество
Российских водителей предупредили о новом штрафе
11:51
Общество
Как понять, что ребенок готов к первой поездке в летний лагерь? Отвечает психолог
Все новости

Полиция задержала петербуржца по подозрению в изнасиловании школьницы в Анапе

Происшествия
Полиция задержала петербуржца по подозрению в изнасиловании школьницы в Анапе
freepik.com  /  Designed by Freepik

Санкт-Петербург, 3 июня. Правоохранители задержали тренера по плаванию из Петербурга по подозрению в изнасиловании несовершеннолетней. Инцидент произошел в Анапе во время спортивных сборов.

Задержанным оказался 40-летний Вячеслав Л., который работал тренером по плаванию на территории пансионата в Анапе. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 132 УК РФ («Насильственные действия сексуального характера»), сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Жертвой насильника стала 15-летняя школьница, которая находилась на сборах в том же пансионате. Ранее петербуржец работал тренером по плаванию на базе одной из школ Невского района, но на момент совершения преступления подозреваемый не был официально трудоустроен.

Ранее полиция задержала бездомного из Челябинска, который подозревается в изнасиловании школьницы. Жертвой злоумышленника оказалась 13-летняя девочка.

Вернуться назад

Все новости / Происшествия / Полиция задержала петербуржца по подозрению в изнасиловании школьницы в Анапе
изнасилование санкт-петербург тренер школьница плавание спортивные сборы
Комментировать
Самое популярное
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Экономика 99566 31 мая 2021
Российский газопровод для Пакистана стал тревожным сигналом Евросоюзу
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Политика 45845 2 июня 2021
Китайские СМИ назвали единственного возможного «победителя» России и КНР
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Политика 40551 31 мая 2021
Чехия боится делать первый шаг навстречу России
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Политика 38042 31 мая 2021
Украинец в прямом эфире назвал имя «палача» отношений России и Украины
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Экономика 31117 1 июня 2021
Профессор Кричевский разложил по полочкам слова Белоусова о «нахлобучивших» Россию
Рейтинг@Mail.ru