Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Сотрудники правоохранительных органов нашли тело подростка у дома на юге Санкт-Петербурга. Школьник получил травмы, несовместимые с жизнью, от чего скончался.

Трагедия случилась у дома на Дунайском проспекте. На месте происшествия работают экстренные службы, включая сотрудников полиции и врачей скорой помощи. Погибшим оказался 16-летний Юрий Ш., сообщает источник ФАН в правоохранительных органах.

Как стало известно, молодой человек был учеником 9-го класса, из полной семьи, на учете в психоневрологическом диспансере не состоял. Юношу госпитализировали в больницу, где петербуржец скончался. Предварительной причиной смерти могло стать падение с высоты 9-го этажа. Точные причина и обстоятельства смерти подростка выясняются.

Ранее 20-летний житель Петербурга попал в похожую ситуацию. Парень оказался в реанимации после падения со второго этажа жилого дома, сообщал 360tv.ru.