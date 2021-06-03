Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины

Санкт-Петербург, 3 июня. Ранее судимого молодого человека задержали по подозрению в попытке изнасилования женщины в лифте. Сейчас он находится в изоляторе временного содержания.

В полицию обратилась жительница Выборгского района, которая заявила, что неизвестный мужчина напал на ее дочь в лифте и попытался изнасиловать. По словам пострадавшей, злоумышленник был неадекватен.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий по горячим следам был задержан 20-летний петербуржец, который был судим за угоны и разбой. В его отношении возбудили уголовное дело об изнасиловании, расследование продолжается.

Двое неизвестных ворвались в петербургскую квартиру, арендованную студентом из Германии. Они надругались над юношей и украли его деньги и мобильный телефон. Одного из подозреваемых задержали, сообщал сайт 360tv.ru.