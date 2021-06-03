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03 июня 10:35
+ {{ $store.state.rightWidget.counter }}
новостей
10:34
Происшествия
Многотонное сооружение «Панцирь» пропало из военной части в Ленобласти
10:34
Происшествия
Судья из Украины получила по лицу в Крыму в борьбе за недвижимость в Ялте
10:33
Происшествия
Расселенный дом полыхает в центре Москвы
10:32
ФАН-ТВ
«Этот день в истории». Что произошло 3 июня, праздники, факты, люди
10:32
Экономика
В Минфине РФ оценили эффект от господдержки бизнеса
10:32
Происшествия
Подростка нашли мертвым у дома на юге Петербурга
10:31
Экономика
Банк России оценил эффективность административных мер по сдерживанию цен
10:31
Экономика
В России могут ввести новый штраф для автомобилистов
10:31
Происшествия
Петербуржца-рецидивиста задержали за попытку изнасилования женщины
10:30
Армия
Разведчики Западного военного округа подняты по учебной тревоге в Ленобласти
10:29
Происшествия
Установлена личность погибшего рабочего на шахте в Бурятии
10:27
Происшествия
В результате взрыва на золотодобывающей шахте в Бурятии погиб человек
10:25
Происшествия
Новосибирского депутата проверят после постов об убийстве юноши сотрудником ДПС
10:23
Общество
Организаторы «Нашествия» назвали условие участия в фестивале
10:22
Общество
Школа нянь в Москве обучила более 6 тысяч россиян новой профессии
10:21
Армия
Бойцы ВСУ заминировали сельскохозяйственное поле поселка Луганское в Донбассе
10:21
Политика
Украинский депутат призвал отслеживать кусты конопли с помощью GPS
10:19
Происшествия
Малолетний велосипедист попал под колеса внедорожника в Подмосковье
10:16
Политика
Финансист Юшков назвал мантрами высказывания Зеленского о «СП-2»
10:14
Политика
Песков предположил, что послы РФ и США вскоре вернутся к работе
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Синоптики предупредили о наступлении аномальной жары в Петербурге

Общество
Синоптики предупредили о наступлении аномальной жары в Петербурге
pixabay.com

Санкт-Петербург, 3 июня. Петербург 3 июня ожидает по-настоящему летняя погода. В город нагрянет аномальная жара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо_западное УГМС».

В четверг днем ожидается сильное повышение температуры. Воздух прогреется до +25 градусов. Рядом с водоемами местами возможно потепление до +20 градусов, рассказали синоптики.

При этом осадков не прогнозируется. Ветер подует северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится незначительно.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус также пообещал петербуржцам малооблачную и более жаркую погоду в четверг. В этот день температура окажется на 2–3 градуса выше климатической нормы, передает «Петербургский дневник».

Накануне в Северной столице наблюдалась такая же солнечная и теплая погода. На метеорологические условия оказал влияние антициклон.

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