Синоптики предупредили о наступлении аномальной жары в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Петербург 3 июня ожидает по-настоящему летняя погода. В город нагрянет аномальная жара. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС со ссылкой на ФГБУ «Северо_западное УГМС».

В четверг днем ожидается сильное повышение температуры. Воздух прогреется до +25 градусов. Рядом с водоемами местами возможно потепление до +20 градусов, рассказали синоптики.

При этом осадков не прогнозируется. Ветер подует северо-восточный со скоростью 3–8 метров в секунду. Атмосферное давление в течение дня изменится незначительно.

Ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус также пообещал петербуржцам малооблачную и более жаркую погоду в четверг. В этот день температура окажется на 2–3 градуса выше климатической нормы, передает «Петербургский дневник».

Накануне в Северной столице наблюдалась такая же солнечная и теплая погода. На метеорологические условия оказал влияние антициклон.