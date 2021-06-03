Блогер на желтом Porsche устроил гонки в центре Петербурга

Санкт-Петербург, 3 июня. Московский блогер решил опробовать навыки экстремального движения по Невскому проспекту.

Блогер на большой скорости проехал по центральной улице Северной столицы, завернул на Малую Морскую и исчез. Очевидцы гонки на бешеной скорости и опасных маневров обратились с жалобами по номеру «112», чтобы сообщить о нарушении ПДД.

Желтой иномарке удалось избежать столкновения с другими машинами, несмотря на высокую скорость. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства произошедшего. Личность водителя Porsche пока не раскрывается.

Водитель Toyota спровоцировал массовое ДТП во Владивостоке, сообщал ФАН. Инцидент произошел у входа в ботанический сад на улице Маковского.