Укравшего у Пелевина телефон карманника задержали в Петербурге

Санкт-Петербург, 3 июня. Полиция разыскала и задержала вора-карманника, который обокрал писателя Александра Пелевина в Северной столице после вручения премии «Национальный бестселлер».

Сотрудники управления уголовного розыска задержали ранее судимого за имущественные преступления 22-летнего уроженца среднеазиатского государства, сообщили в главке МВД по городу и Ленинградской области. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о краже. Предполагается, что мужчина причастен и к другим аналогичным преступлениям.

После вручения премии «Национальный бестселлер» Пелевин пошел с друзьями в бар отпраздновать. К нему подошел злоумышленник, обнял и похитил смартфон, сообщал ФАН. Полицейские после заявления писателя начали проверку по данному факту.